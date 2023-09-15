استضافت مكتبة آل عابدين بموشا، التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة فنية للأطفال بمناسبة عيد الفلاح. تم تنظيم الفعالية بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا ورشة فنية تحت عنوان "عيد الفلاح"، حيث قامت بشرح مفصل لمبادئ الرسم البسيطة للأطفال المشاركين. استهدفت الورشة تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز خيالهم الإبداعي، وكانت فرصة لهم للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الفن.

يأتي تأطير هذه الفعالية الثقافية ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" الذي يعقده فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي، ضمن فعاليات الموسم الصيفي الجديد. يهدف البرنامج إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية، وتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة للأطفال والشباب خلال فترة الإجازة الصيفية.

قدمت مكتبة آل عابدين بموشا محطة فنية ممتعة وتعليمية للأطفال في هذه الفترة الصيفية، واستحقت الفنانة نسرين شوقي حنا الشكر والتقدير على جهودها في تنظيم ورشة العمل. تمنح هذه الأنشطة الثقافية الأطفال فرصة لتطوير مهاراتهم واكتشاف مواهبهم في ساحة الفن والإبداع.

"عيد الفلاح" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"عيد الفلاح" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"عيد الفلاح" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"عيد الفلاح" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا