برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" يواصل فعاليته بقصر ثقافة الغنايم

استقبل قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وحضر الفعالية أيضًا الفنان أحمد سيد الكبير، حيث تم اختيار العديد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف مع الفنان مايكل عادل.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد قام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم هذه الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

وحرصت إدارة القصر على تنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية ممتعة للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف إغناء وتنمية ثقافتهم ومهاراتهم الفنية. وقد كانت هذه الفعالية فرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة في مجال الموسيقى والغناء والعزف.

استقبل الفنان مايكل عادل المواهب الشابة فيما تعاونوا معًا على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية. وقد عبر الأطفال عن سعادتهم وحماسهم للمشاركة في هذه الفعالية الثقافية الهامة.

يسعى برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" لتحفيز الشباب والأطفال على تنمية مواهبهم الفنية وثقافتهم من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية. وتعتبر هذه الفعالية في قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبرة أحد الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم