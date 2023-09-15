قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يبتدع في ورش التفصيل والخياطة

انطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر في سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى دعم المرأة المصرية في جميع المجالات. وتحرص الهيئة على تنظيم فعاليات تنمية المهارات وتعزيز الثقة في النفس للمرأة المصرية.

أقيمت ورشة عمل في قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة، حيث قدمت مصممة الأزياء حفيظة سعد دروسًا تفصيلية حول الخياطة والتفصيل. وتناولت الورشة موضوعات مثل تقنيات القص واستخدام أدوات الخياطة الأساسية. تضمنت الورشة أيضًا تطبيقات عملية لتجربة القص وأخذ المقاسات وتنفيذ شكل بسيط للقطعة قبل تفصيلها بشكل نهائي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتستمر فعاليات ورش التفصيل والخياطة بتنظيم فروع الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، بهدف تطوير وتعزيز قدرات المرأة ودعمها في الاستقلالية المهنية.

وفي إطار هذا البرنامج، نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية. تم تنظيم هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. حيث تشمل هذه الفعاليات معارض فنية، وورش عمل، وعروض مسرحية وموسيقية، وغيرها من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

تهدف الفعاليات الثقافية والفنية إلى تقديم محتوى متنوع وثري للمواطنين، وخلق بيئة ثقافية نشطة في العطلة الصيفية، حيث يمكن للأسر المصرية الاستمتاع بفعاليات متنوعة ترقى لمستوى الجودة والتنظيم.

وتأتي هذه الفعاليات تعبيرًا عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير الثقافة والفن، وتشجيع المرأة المصرية على المشاركة الفاعلة في هذا المجال. وتعكس هذه الفعاليات رؤية شاملة لتعزيز القدرات وتمكين المرأة في مجتمع مصري يحترم ويقدر إسهاماتها في الحياة الثقافية والفنية.

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر تبتدع في ورش التفصيل والخياطة

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر تبتدع في ورش التفصيل والخياطة

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر تبتدع في ورش التفصيل والخياطة