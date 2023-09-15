شهد قصر ثقافة ديروط ملتقي حوارى بعنوان "رؤى في قضايا الشباب " بمقر القصر وبحضور محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وعزوز أحمد عزوز سكرتير عام مركز ومدينة ديروط وفرغلي مسعود مدير إدارة تعليم الكبار بمجلس المدينة ونخبة من ادباء وفناني ومثقفي ديروط.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافى متميز من خلال إقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وذلك بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى.



بدات فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لمدير القصر موجها باهمية انعقاد مثل تلك الملتقيات بهدف الثقافة وتنوير العقول وترسيخ مفهوم المواطنة وروح الانتماء لدي الشباب حيث تم طرح العديد من القضايا مثل مخاطر الادمان وتعاطي المخدرات واثرها السلبي علي المجتمع.



بينما وجه بعض النصائح حول مخاطر الهجرة غير الشرعية ودوافعها والتي من اهمها الدوافع الاقتصادية للشباب مشددا علي خطورة الاتجار بالبشر والسفر بالطرق الغير شرعية كما تطرق الي بعض قضايا المراة مثل الزواج المبكر وختان الاناث بينما اختتم بحوار مثمر بين الشباب حول ما يدور في المجتمع مشددا علي اهمية الحفاظ علي البيئة واهمية المشاركة الفعالة للشباب

ثقافة ديروط يعقد ملتقي حوارى يناقش قضايا الشباب المعاصرة

ثقافة ديروط يعقد ملتقي حوارى يناقش قضايا الشباب المعاصرة

ثقافة ديروط يعقد ملتقي حوارى يناقش قضايا الشباب المعاصرة

ثقافة ديروط يعقد ملتقي حوارى يناقش قضايا الشباب المعاصرة

ثقافة ديروط يعقد ملتقي حوارى يناقش قضايا الشباب المعاصرة