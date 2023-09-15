محافظ الشرقية: تكلفة المشروعات داخل المحافظة تبلغ 50 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حجم المشروعات داخل المحافظة تخطت الـ2870 مشروعا بتكلفة حوالى 50 مليار جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أحلام مواطن”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن مبادرة حياة كريمة طورت مركز الحسينية الذى يمثل 31% من المحافظة، معقبا: "تم تطوير ثلث المحافظة خلال المرحلة الأولى وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حياة كريمة سنكون انتهينا من تطوير 60% من المحافظة".

وتابع: “بعض المشاريع كانت تحتاج قطع أراض لتنفيذها، المحافظة لم تدفع جنيها لشراء الأراضى بل كان المواطنين يتبرعون بها، وأحد مواطنى المحافظة الكرام تبرع بـ12 فدانا لإقامة محطة معالجة للمياه”.

مواطنو الشرقية بأكثر من 700 قطعة أرض لمشاريع المرحلة الثانية

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يتم دراسة إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وتبرع مواطنو الشرقية بأكثر من 700 قطعة أرض لمشاريع المرحلة الثانية.