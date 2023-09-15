موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. وداعًا للصيف

يبحث الكثيرون عن موعد نهاية التوقيت الصيفي، وبداية التوقيت الشتوي، خاصة بعد تزايد الأقاويل في هذا الشأن الذي أدى إلى اختلاف الساعة البيولوجية للإنسان.

وتفصلنا أيام معدودة على توديع فصل الصيف 2023، وهو ما جعل البعض يتسائل عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 وإلغاء التوقيت الصيفي، الذي تم العمل به منذ شهر إبريل الماضي.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر منذ يوم الجمعة 28-4-2023 الماضي، إذ تم تقديم الساعة 60 دقيقة «إلى الأمام» منذ ذلك الحين، طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

وللتوقيت الشتوي فوائد كثيرها أعلن عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء، وهي:

- توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء

- توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

ويتم تطبيق التوقيت الشتوي 2023 بداية من الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

في سياق متصل، قد تم تفعيل نظام التوقيت الصيفي في مصر تم تفعيله منذ عام 1940 وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيله مرة أخرى 28 إبريل 2023.