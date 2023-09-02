موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، وذلك مع قرب انتهاء فصل الصيف والمزمع نهايته يوم 20 سبتمبر الجاري.

فصل الصيف

وقد شهد فصل الصيف هذا العام إرتفاع شديد في درجات الحرارة وإرتفاع في نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها وتؤدي لحدوث إترفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق، فإن العمل بالتوقيت الصيفي يستمر حتى الخيس الاخير في شهرأكتوبر المقبل وذلك في الساعة 23:59، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 المقبل، ويستمر العمل به طوال فترة الشتاء ولمده 6 أشهر.

التوقيت الصيفي

ويُعرف "التوقيت الصيفي" بأنه تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة شهور عدة من كل عام، إذ إن هذا النظام يعتمد على تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة.

فكرة إنشاء التوقيت الصيفي

وقد تحققت فكرة التوقيت الصيفي للمرة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

وطرحت الفكرة للمرة الأولى على يد الأمريكي بنجامين فرانكلين، ليكون هو أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784م، ولكن لم تبد الفكرة جدية،إلا في بداية القرن العشرين، حيث طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذل جهودًا في ترويجها، وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909، وقوبلت بالرفض.