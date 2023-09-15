أدباء الصعيد فى ضيافة نادي أدب قصر ثقافة أبوتيج

في إطار فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط، شهد قصر ثقافة أبوتيج ليلة أدبية جديدة ضمن برنامج الإبداع الأدبي. استضاف الملتقى الثقافي الأدبي مجموعة متميزة من كبار الأدباء بالصعيد الثقافي، برئاسة الشاعر روماني يسرى وإشراف محمد محمود صالح مسئول نادي الأدب بثقافة أبوتيج.

شارك في الملتقى عدد كبير من الأدباء الصعيديين البارزين، بينهم الشاعر محمد المجريسي والشاعر عصام همام والشاعر محمد دسوقي قبيصي والشاعر نور الجيزاوي والشاعر محمد علي الأسيوطي والشاعر سعد سعيد والشاعر عبد الحفيظ عمر والشاعر محمد أحمد أحمد فرغلي والأديب أحمد راشد البطل رئيس نادي القصة بأسيوط والشاعر محمود شوقي أبو ناجي والشاعر علي ماهر حسن والشاعر نبيل عبد الحميد أحمد والشاعرة ندى سمير أحمد والشاعرة نادين علاء الدين محمد.

انطلقت فعاليات الملتقى بتقديم بعض القصائد الشعرية من الحلمنتيشي ومربعات فن الواو، بالإضافة إلى قصائد رومانسية للشاعر روماني يسري. وتم طرح بعض القصائد الشعرية الجديدة من قِبل الأدباء المشاركين وتبارى الأدباء في تقديم قصائدهم الإبداعية المتنوعة بين اللغة الفصحى والعامية. وشارك الأدباء ببعض المربعات الشعرية والقصائد التي تعكس مواهبهم الأدبية الشابة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن توجيهات دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وتهدف فعاليات فرع ثقافة أسيوط في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

ملتقى ثقافي لأدباء الصعيديين في استضافة نادي ادب قصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي لأدباء الصعيديين في استضافة نادي ادب قصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي لأدباء الصعيديين في استضافة نادي ادب قصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي لأدباء الصعيديين في استضافة نادي ادب قصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي لأدباء الصعيديين في استضافة نادي ادب قصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي لأدباء الصعيديين في استضافة نادي ادب قصر ثقافة ابوتيج