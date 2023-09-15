اختتم قصر ثقافة الغنايم، برئاسة هبه حسين صبره، ورشة أشغال فنية نفذتها الفنانة مارينا وجيه، حيث قامت بتدريب الأطفال على تنفيذ أشكال فنية من خلال الطباعة على القماش.

تأتي هذه الورشة ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم هذه الفعالية الثقافية والفنية.

تهدف هذه الفعالية إلى تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال خلال الإجازة الصيفية. وتعكس اهتمام الدولة بتطوير المواهب الفنية لدى الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وقد حظيت ورشة العمل بمشاركة مجموعة كبيرة من الأطفال الذين استمتعوا بتجربة العمل الفني ووسائل التعبير الإبداعي. قامت الفنانة مارينا وجيه بتوجيه الأطفال وتعليمهم تقنيات الطباعة على القماش، مما ساهم في تنمية مهاراتهم الفنية والابتكارية.

وأعربت هبه حسين صبره، رئيسة قصر ثقافة الغنايم، عن سعادتها بنجاح الورشة وتأثيرها الإيجابي على الأطفال، مشيرة إلى أنها تعزز من دور المؤسسة الثقافية في إثراء حياة الشباب وتوجيه مواهبهم نحو الفن والإبداع.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" الذي يُنظم ضمن الموسم الصيفي الجديد تضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، بهدف إشراك الجمهور وتنويع خيارات الترفيه والتعلم خلال فترة الإجازة الصيفية.

قصر ثقافة الغنايم يختتم ورش أشغال فنية للطباعة علي القماش

قصر ثقافة الغنايم يختتم ورش أشغال فنية للطباعة علي القماش

قصر ثقافة الغنايم يختتم ورش أشغال فنية للطباعة علي القماش

قصر ثقافة الغنايم يختتم ورش أشغال فنية للطباعة علي القماش