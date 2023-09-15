بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأحد

يعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر الأحد المقبل بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

كما يتحدث بيريرا عن تصنيف الحكام الذي تم إصداره مؤخرا، وأيضا التطرق للقوانين الجديدة التي صدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا - وتعريف الأندية و اللاعبين بها، والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالتحكيم خلال المؤتمر الصحفي.

اتحاد الكرة يواسي الشعب الليبي

وكان اتحاد الكرة قد حرص على مواساة الشعب الليبي في مصابهم بعد الإعصار الذي ضرب البلاد وقال في بيانه: " نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للشعب الليبي الشقيق في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من مدن شرق ليبيا ".

وأضاف: " نتضرع إلى الله بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة وأن يحفظ الشعب الليبي الشقيق من كل مكروه وسوء ".