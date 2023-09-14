الأولمبية تهنىء اتحاد الكرة الطائرة بالفوز ببطولة أفريقيا

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد تحقيق لقب البطولة الأفريقية للرجال التي أقيمت في مصر.



ونجح منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة في الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة أشواط 3-1 بعد مباراة قوية ظهر فيها لاعبو منتخبنا الوطني بمستوى مميز وحرص كبير على تحقيق لقب البطولة

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهاني لمجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة واللاعبين والجهاز الفني والشكر للجماهير المصرية التي حرصت على حضور المباراة النهائية ودعم المنتخب على صالة استاد القاهرة الدولي مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية