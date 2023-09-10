بالأسماء.. تشكيل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة الحكام الرئيسية والتي ستقود في الموسم الجديد 2023-2024، بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا.

تشكيل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التشكيل الجديد للجنة في الموسم الكروي الجديد، والذي تكون من:-

فيتور بيريرا رئيسًا للجنة الحكام.

محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام.

وكل من حمدي القاضي ومجدي رزق وأحمد الساهر وسعيد عبد الغفار وأحمد جارحي ومهند دبا ووائل صباغ ومحمد فرج في العضوية.

وفي العمليات تواجد كل من فريد سلطان وأحمد فاروق وشادي مصطفي.

وفي التعليم والتطوير تواجد أحمد أبوالعلا "محاضر" ومحمد أبوخاطر "معد بدني" وطارق سامي ومحمد حسام وماريان شحاته.