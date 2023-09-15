قام قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان، بتنظيم ورشة عمل لفن التفصيل والخياطة، بالتعاون مع المصممة الشهيرة نجلاء محمود. وقد تم في هذه الورشة تقديم شرح مفصل حول بدايات التفصيل والخياطة، بالإضافة إلى كيفية القص على البترون واستخدام الأدوات الأساسية في مجال الخياطة.

وقد قامت نجلاء محمود بإلقاء شرح مفصل عن أهمية الخياطة والأدوات المطلوبة للبدء في ممارستها. وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من المبادرات المستمرة لتعزيز الثقافة والفن في المجتمعات المحلية.

وقد تم خلال الورشة تنفيذ قطعتين تطبيقًا عمليًا، حيث تم تصميم وتنفيذ فستان وملاية سرير بأيدي المشاركين. وتهدف هذه الورشة إلى تعليم المشاركين فنون التفصيل والخياطة، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم في هذا المجال.

تأتي هذه الورشة ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني. وتعكس هذه التنظيمات الحرص على تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية متنوعة وفاعلة في المناطق المختلفة بمصر.

تأتي هذه الورشة أيضًا ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، الذي يهدف إلى توفير فرص ترفيهية ثقافية للجمهور في فترة الإجازات الصيفية. وتستهدف هذه المبادرة جميع شرائح المجتمع وتسعى لتعزيز التواصل الثقافي والفني بين الأفراد.

ويعتبر إقامة هذه الفعاليات الثقافية والفنية في محافظة أسيوط بمصر نموذجًا للتنمية الثقافية في المناطق المحلية. حيث تساهم مثل هذه الأنشطة في نشر الوعي الثقافي وتنمية الاهتمام بالفنون التقليدية والحرفية، كما تسهم في تعزيز الثقافة والتراث في المجتمعات المحلية.

قصر ثقافة أسيوط ينظم ورش عمل للتفصيل والخياطة

قصر ثقافة أسيوط ينظم ورش عمل للتفصيل والخياطة