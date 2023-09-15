مصطفى بكري يطالب بمحاكمات عسكرية لمن يحتكر ويرفع الأسعار (شاهد)

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل في ملف غلاء الأسعار في الوقت الحالي، وإصدار قرارات صارمة فيما يتعلق بهذا الصدد، خصوصًا في ضوء جشع التجار الواضح داخل الكثير من المحافظات المختلفة.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن بعض التجار لا يستحون مما يحدث من غلاء، وما زالوا مُصرين على الاستمرار في موجة الغلاء في وجه المواطنين.

وتابع أنه يجب على الرئيس السيسي التدخل، قائلا: "أرجوك يا ريس بطلب منك محاكمة عسكرية لازم على كل تاجر يزود في الأسعار على الناس، لازم التدخل عشان نضبط الأسعار يا ريس خلوا بتوع التموين تنزل تضبط الأسعار وتعاقب التجار اللي بيزودوا الأسعار".

وواصل بكري أن الرئيس السيسي انحاز للشعب في ثورة 30 يونيو، ويجب التدخل في هذه الأزمة ضد معدومي الضمير، قائلا: "الشعب مش هينسى يا ريس تدخلاتك واللي عملته عشان خاطر الناس".

واستطرد إن الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها مبدأ ثابت يسير عليه، معقبا: "كل اللي عاوز يعمل حملات يعملها"، متابعًا لا يتوانى، فى الاشتباك مع أي شخص يحاول النيل من الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الشعب فى 25 يناير خرج لإسقاط النظام وليس إسقاط الدولة.