حلوى المولد النبوي في الأقصر.. الأسعار "سياحية" والإقبال ضعيف

بالتزامن مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يوافق 12 ربيع الأول هجريًا، 27 من سبتمبر ميلاديًا، يبدأ أهالي الأقصر في الاستعداد للاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، ورغم أن طقوس الاحتفال في الأقصر تختلف عن مثيلاتها من المحافظات، فيقام المرماح "سباق الخيل"، وحلقات الذكر والمدائح النبوية، على مدار شهر كامل، لكن تبقى حلوى المولد الطقس الأبرز والمشترك بين كافة ربوع المحروسة، حيث يحرص التجار على نصب الباكيات بالمناطق المختلفة، لبيع الحلوى الشهية، كما يحرص رب الأسرة على شراء الحلوى لعائلته كطقوس متوارثة.

حلوى المولد هذا العام، لم تلق رواجًا أو إقبالًا على الشراء، مثل العام الماضي، حيث رصدت عدسة الوفد عزوف المواطنين عن الشراء بعد السؤال عن الأسعار، والتي وصفها مواطنون بالأسعار السياحية.

ترددت الوفد على عدد من أماكن بيع الحلوى، والتي شهدت إقبالًا يكاد يكون منعدمًا على الشراء، يقول محمود عبد العزيز، من أهالي الأقصر: إن أسعار الحلوى هذا العام زادت بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن انها لا تتوافق مع دخل المواطن.

وأضاف عبد الله عبد الحكيم، أن بعض التجار يستغلون هذا الموسم في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن علبة الحلوى الفاخرة، زادت الضعف عن سعرها في الموسم الماضي، مطالبًا بفرض رقابة على أماكن بيع الحلوى، خاصة في ظل ارتفاع أسعار ملابس المدارس والتي تسببت في عدم مقدرة عدد كبير من الناس، شراء الحلوى لأسرهم.



وسألت الوفد عن أسعار الحلوى، فأوضح اسلام محمد، أحد التجار أن سعر علبة الحلوى الفاخرة 200 جنيهًا، أما سعر كيلو الفاخر بـ150جنيهًا، وكيلو الحلوى الشعبي 75 جنيهًا، بينما بلغ كيلو السمسمية، أو الفولية، 200 جنيه.

وأضاف التاجر أن أسعار الحلوى هذا العام مرتفعة بالطبع عن أسعارها في الموسم الماضي، وهو ماتسبب في ضعف نسب الإقبال هذا الموسم.