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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نزوح الليبيين من درنة للمناطق الأكثر أمنًا مستمر (فيديو)

درنة الليبية
درنة الليبية

توقع خليفة الدرسي أستاذ الجيولوجيا،  نزوح المزيد من المواطنين الليبيين رغم إعلان منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر من 37 ألف شخص منذ بداية أزمة إعصار "دانيال" في ليبيا والذي خُلف العديد من الضحايا حتى الآن.

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وأضاف "الدرسي" خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هناك خبراء أوروبيين موجودون على الأرض في ليبيا لمتابعة تطورات الموقف.

 درنة بها تعداد سكاني يصل لحوالي 200 ألف نسمة

وأشار إلى أن المواطنين المتأثرين من النكبة يحاولون بشتى الطرق الفرار من المناطق التي ضربها الإعصار للبحث عن مدن أكثر أماناً، موضحاً أن مدينة درنة بها تعداد سكاني يصل لحوالي 200 ألف نسمة، لافتاً إلى أن عملية النزوح مستمرة بشكل كبير الفترة المقبلة.

وحذَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل، من خطورة انتشار الأمراض عبر المياه في ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا تواجه كارثة غير مسبوقة.

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