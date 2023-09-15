عقدت قصر ثقافة الغنايم في محافظة أسيوط، برئاسة هبه حسين صبره، ورشة أشغال فنية ناجحة يوم الخميس الماضي. قامت الفنانة مارينا وجيه بتنفيذ الورشة، حيث قامت بتدريب الأطفال على تنفيذ أشكال فنية باستخدام تقنية الطباعة على القماش.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط، تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبتوجيهات من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وقد استقطبت الورشة اهتمام الأطفال في محافظة أسيوط، حيث حضر عدد كبير منهم للمشاركة في هذه التجربة الفريدة. قامت الفنانة مارينا وجيه بتقديم تدريب عملي وشيق للأطفال، حيث علمتهم خطوات تقنية الطباعة على القماش وكيفية تنفيذ الأشكال الفنية المختلفة.

أشاد هبة حسين صبره، رئيسة قصر ثقافة الغنايم، بالورشة وأكدت أنها تعتبر فرصة قيمة للأطفال للتعبير عن أنفسهم بطرق إبداعية واكتشاف مهاراتهم الفنية. وأشارت إلى أهمية تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال من خلال هذه الفعاليات، وتوفير بيئة تعليمية تشجعهم على الإبداع والتعلم.

هذا وقد حظيت الورشة بإشادة من الأهالي والمشاركين، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الفعالية التي تدعم الفن والثقافة في المنطقة. وأثنوا على جهود الفنانة مارينا وجيه ودورها في تأثير إيجابي على حياة الأطفال وتطوير مهاراتهم الفنية.

ومن المتوقع أن تستمر فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، التي تقام في موسم الصيف، بتنظيم مزيد من الورش الفنية والثقافية للأطفال والشباب في محافظة أسيوط والمناطق المجاورة. تهدف هذه الفعاليات إلى تحفيز الإبداع وتعزيز الوعي الثقافي بين الشباب وتعبيرهم عن أنفسهم من خلال الفن والثقافة.

قصر ثقافة الغنايم يعقد ورش أشغال فنية للطباعة علي القماش

قصر ثقافة الغنايم يعقد ورش أشغال فنية للطباعة علي القماش

قصر ثقافة الغنايم يعقد ورش أشغال فنية للطباعة علي القماش