الجمعة 15 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمر كمال يكشف عن أمنيته في دويتو مشترك مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

المطرب عمر كمال
المطرب عمر كمال

وجه  المطرب عمر كمال،رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا:" بعشق شيرين عبد الوهاب ونفسى يكون بينا دويتو، مع تامر عاشور".

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عمر كمال يطرح كليب جديد "إنتي غلطة"

طريقة غناء محمد فؤاد مختلفة عني

ورد  عمر كمال  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلام مابينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم مى البحيرى، مساء اليوم على تشبيه صوته بالفنان محمد فؤاد، قائلا:" دا قبل اغنية بنت الجيران، لكن حاليا عندى لونى الغنائى الخاص، وطريقة غناء محمد فؤاد مختلفة".

وأشار عمر كمال، إلى أن اغنية المهرجانات، قد تتم فى يوم، وبعضها تحتاج إلى موسم كامل، لافتا إلى أن نقابة المهن الموسيقية تساندهم ولا توجد مشاكل في الفترة الحالية.

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