برنامج تدريبي للمعلمين عن الكشف المبكر للاضطرابات النمائية لطلاب مدارس الوادي الجديد

انتهت مؤخرًا جهود تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين بعنوان "الكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية لدى طلاب المدارس"، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الخارجة، ومديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، .

هدف هذا البرنامج إلى تأهيل وتدريب 90 معلم ومعلمة من مختلف مدارس إدارة الخارجة التعليمية، بهدف اكتشاف الاضطرابات النمائية لدى الطلاب وتعريف المعلمين بالآليات الأمثل للتعامل معها. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات المعلمين في التعرف المبكر على الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلمية أو نمائية، وتقديم الدعم المناسب لهؤلاء الطلاب لضمان تحقيق تقدمهم الأكاديمي واستيعابهم في البيئة التعليمية بشكل أفضل.

وقد تم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي في إدارة الخارجة التعليمية، حيث حظي بمشاركة نشطة من قبل المعلمين والمعلمات المشتركين في البرنامج. وتم تقديم البرامج التدريبية التي تغطي مختلف جوانب الاضطرابات النمائية لدى الطلاب، بما في ذلك الاضطرابات اللغوية والتواصلية والتحصيل الدراسي والقدرات الحركية.

من المقرر أن يتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي في جميع مراكز المحافظة خلال الأيام القادمة، بهدف تعميم الفائدة وتأهيل أكبر عدد من المعلمين والمعلمات في المحافظة. من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز مستوى توعية المعلمين وتحسين قدراتهم في التعامل مع الطلاب الذين يعانون من الاضطرابات النمائية، وبالتالي تحسين تجربة التعلم لهؤلاء الطلاب وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي.

تأتي هذه الجهود التي تم تنفيذها بتوجيهات ورعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير مجال التعليم في المحافظة وتحسين جودة تعليم الطلاب. ويعكس هذا البرنامج التدريبي التزام المحافظة بتقديم تعليم متميز وشامل لجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم النمائية أو صعوبات التعلم التي قد يواجهونها.

برنامج تدريبي للمعلمين عن الكشف المبكر للاضطرابات النمائية لطلاب المدارس بالوادي الجديد

برنامج تدريبي للمعلمين عن الكشف المبكر للاضطرابات النمائية لطلاب المدارس بالوادي الجديد

برنامج تدريبي للمعلمين عن الكشف المبكر للاضطرابات النمائية لطلاب المدارس بالوادي الجديد

برنامج تدريبي للمعلمين عن الكشف المبكر للاضطرابات النمائية لطلاب المدارس بالوادي الجديد

برنامج تدريبي للمعلمين عن الكشف المبكر للاضطرابات النمائية لطلاب المدارس بالوادي الجديد

برنامج تدريبي للمعلمين عن الكشف المبكر للاضطرابات النمائية لطلاب المدارس بالوادي الجديد