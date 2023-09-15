تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في المملكة العربية السعودية.

يخوض الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، متسلحًا بالتاريخ الكبير له في البطولة، والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها المارد الأحمر في السعودية والتي ستكون حاضرة لتقديم الدعم في مواجهة اليوم.

ويبحث جمهور ومحبي كرة القدم العربية والأفريقية اليوم عن بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، حيث يبحث الأهلي عن اللقب التاسع له في تاريخ السوبر الأفريقي، لتأكيد هيمنته التاريخيه على البطولة، حيث سبق أن توج المارد الأحمر باللقب 8 مرات من قبل، ويأتي خلفه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

على الجانب الأخر يدخل فريق اتحاد العاصمة الجزائري باحثًا عن أول ألقابه في البطولة، حيث أنه لم يسبق له أن توج باللقب من قبل.

بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

تاريخ الأهلي أمام الأندية الجزائرية بالسوبر الأفريقي، وسبق أن التقى الأهلي مع الأندية الجزائرية في السوبر الأفريقي مرة وحيدة كانت في البطولة نسخة 2014، أمام فريق وفاق رياضي سطيف الذي حسم المباراة واللقب لصالحه.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي قبل أن يتوجها إلى ركلات الترجيح والتي حسمت البطولة لفريق وفاق سطيف بنتيجة 6-5، على ملعب مصطفى تشاكر.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي سيكون متوفرًا لماتبعينا من خلال شاشة بوابة الوفد مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي اضغط هنا