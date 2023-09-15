شاهد.. سوبر الأهلي واتحاد العاصمة يعيد الأذهان إلى هدف عصام الحضري التاريخي

تترقب جماهير القلعة الحمراء إنطلاق صافرة أحداث مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، 15 سبتمبر الجاري بالسعودية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة..

هدافو الأهلي في السوبر الأفريقي

ـ أمادو فلافيو (هدفين) أمام الصفاقسي التونسي عام 2009

ـ عمرو جمال (هدفين) أمام الصفاقسي التونسي عام 2014

ـ خالد بيبو (هدف) أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي عام 2002

ـ حسام غالي (هدف) أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي عام 2002

ـ عصام الحضري (هدف) أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي عام 2002

ـ سيد عبد الحفيظ (هدف) أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي عام 2002

ـ محمد بركات (هدف) أمام ليوبار الكونغولي عام 2013

ـ رامي ربيعة (هدف) أمام ليوبار الكونغولي عام 2013

ـ محمد ناجي جدو (هدف) أمام الصفاقسي التونسي عام 2014

ـ عماد متعب (هدف) أمام شبيبة القبائل الجزائري عام 2020

ـ محمد شريف (هدف) أمام نهضة بركان المغربي عام 2020

ـ صلاح محسن (هدف) أمام نهضة بركان المغربي عام 2020

ـ طاهر محمد طاهر (هدف) أمام الرجاء المغربي عام 2021

الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة السوبر الليلة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بعد تتوزيجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

و حققت الأندية المصرية على لقب السوبر الأقريقي، كأكثر من حصل على البطولة تاريخيا، حيث تمتلك 12 نسخة خلال مشاركتهم بالبطولة.

ألقاب الأندية المصرية في السوبر الأفريقي

واستطاع أبناء القلعة الحمراء، تحقيق لقب السوبر الأفريقي 8 نسخ، وأضاف غريمة التقليدي نادي الزمالك 4 ألقاب أخرين، وبذلك أصبحت الأندية المصرية توجت بالسوبر الأفريقي 12 مرة عبر التاريخ

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وتذاع مباراة الأهلي و اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي ، عبر قنوات، beIN Sports HD 6، SSC EXTRA 3 HD.

فيديو.. هدف عصام الحضري في السوبر الأفريقي مع الأهلي