السوبر الأفريقي.. الأهلي يتفوق على اتحاد العاصمة في القيمة التسويقية

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على الأراضي السعودية للمرة الأولى في تاريخ بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتحديدًا في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية مساء اليوم الجمعة.

وتسلط بوابة الوفد الضوء على القيمة التسويقية للاعبو الفريقين قبل المباراة المرتقبة والتي ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة:

القيمة التسويقية

أغلى 3 لاعبين في النادي الأهلي

ـ أليو ديانج – 4.50 مليون يورو

ـ محمد عبدالمنعم – 3 ملايين يورو

ـ محمد الشناوي – 2.50 مليون يورو

أغلى 3 لاعبين في اتحاد العاصمة

ـ زين الدين بالعايد – مليون يورو

ـ محمد أمين بوزيان – 600 ألف يورو

ـ أسامة بنبوت – 600 ألف يورو

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

تاريخ الأهلي أمام الأندية الجزائرية بالسوبر الأفريقي:

وسبق أن التقى الأهلي الأندية الجزائرية في السوبر الأفريقي مرة وحيدة كانت في البطولة نسخة 2014، أمام فريق وفاق رياضي سطيف الذي حسم المباراة واللقب لصالحه.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي قبل أن يتوجها إلى ركلات الترجيح والتي حسمت البطولة لفريق وفاق سطيف بنتيجة 6-5، على ملعب مصطفى تشاكر.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي:

تنطلق مباراة النادي الأهلي واتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي، الجمعة 15 سبتمبر فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد، فى مدينة الطائف السعودي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.