أنشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم فى أسيوط

استقبل قصر ثقافة الغنايم في محافظة أسيوط، برئاسة هبة حسين صبره، مجموعة من الأطفال في إطار فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تم اختيار العديد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الذي ينظمه فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

يأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتهدف هذه الفعالية الثقافية إلى تطوير المواهب الشابة في مجالات الموسيقى والغناء والعزف، وتعزيز الحركة الثقافية في منطقة وسط الصعيد.

تضمنت الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمها قصر ثقافة الغنايم وجود الفنان مايكل عادل الذي قدم عروضًا موسيقية مميزة للأطفال. وقد استمتع الأطفال بالأداء المدهش والموسيقى التي قدمها الفنان الشاب.

يهدف برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" إلى توفير بيئة ثقافية وترفيهية للأطفال خلال فترة العطلة الصيفية، وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية. وقد لاقى البرنامج تفاعلا إيجابيًا من قبل الأطفال وأولياء الأمور الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الفعالية الثقافية التي تثري حياتهم.

ومن المتوقع أن يستمر برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" في تنظيم فعاليات أخرى تشمل مجموعة متنوعة من الفنون والثقافات، بهدف إشراك أكبر عدد من الشباب وتعزيز الترابط الاجتماعي والتنمية الشاملة في المجتمع المحلي.

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم