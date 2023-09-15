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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنظيم احتفالية قبول دفعة جديدة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

المدارس الدولية للتكنولوجيا
المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS

تحتفل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، بقبول دفعة جديدة وانطلاق المعسكر التدريبي لإعداد الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، وذلك في يوم 18 سبتمبر 2023، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات العشر المشاركة في المشروع.  

 

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

 المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS: 

 تعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هي الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني والدراسة فيها بالمجان، وقد تضاعف عددها من 5 مدارس إلى 10 خلال عام واحد فقط، واستقبلت المدارس الخمس الأولى دفعتين حتى الآن فيما تستقبل المدارس الجديدة الدفعة الأولى خلال هذا الاحتفال.

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