تنظيم احتفالية قبول دفعة جديدة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تحتفل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، بقبول دفعة جديدة وانطلاق المعسكر التدريبي لإعداد الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، وذلك في يوم 18 سبتمبر 2023، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات العشر المشاركة في المشروع.

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS:

تعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هي الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني والدراسة فيها بالمجان، وقد تضاعف عددها من 5 مدارس إلى 10 خلال عام واحد فقط، واستقبلت المدارس الخمس الأولى دفعتين حتى الآن فيما تستقبل المدارس الجديدة الدفعة الأولى خلال هذا الاحتفال.