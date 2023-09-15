الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار بـ منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية أمام الجنية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. سجلت العملة الامريكية خلال منتصف التعاملات البنكية اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الـATM استقرارًا على أخر قيمة سعرية للاخضر أمس الخميس، حيث يُعد اليوم الأول للاجازة الرسمية للبنوك والبنك المركزي المصري، وسجل اليوم في الأهلي المصري أمام العملة المحلية المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار في ماكينات الـATM على النحو الاتي:

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سعر الدولار اليوم في مصر 

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اليوم بالبنك الأهلي المصري أمام العملة المحلية المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر عملة أمريكا في بنك Saib

كما بقى موقع الشركة المصرفية العربية الدولية على سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

كما عرض موقع بنك مصر الإلكتروني سعر الدولار أمام نظيره المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع,

 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

أبقى بنك أبو ظبي التجاري على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

ووصل سعر الدولار أمام نظيره المصري على شاشة موقع بنك كريدي أجريكول الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار داخل فروع بنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقع بنك البركة الإسلامي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

عرض موقع بنك الإسكندرية الإلكتروني سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

حافظ بنك قناة السويس على سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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