لوريال تعلن عن النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي Skin and Hair Summit

نظمت شركة لوريال مصر المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل، النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي للعناية بالبشرة والشعر "Skin and Hair Summit 2023"، والذي تنظمه بالجمع بين الحضور التفاعلي والافتراضي، بهدف استعراض وتبادل الخبرات عن أحدث التطورات والابتكارات والأبحاث والمستجدات لدعم وتعزيز قطاع أمراض البشرة والشعر. تم عقد المؤتمر بالمتحف المصري الكبير حيث بدأ الحضارة والبحث العلمي والجمال، وبحضور لفيف من المتخصصين في هذا المجال من أطباء الامراض الجلدية وحديثي التخرج.

شارك في المؤتمر أكثر من 3500 طبيب من أبرز أطباء وخبراء الجلدية يمثلون 10 جامعات مصرية، فضلاً عن نخبة من أطباء عالميين على رأسهم البروفيسور جان كروتمان، من معهد أبحاث لايبنيز للطب البيئي في دوسلدورف ألمانيا، والبروفيسور بيانكا ماريا بيراسيني من جامعة بولونيا بإيطاليا، وساندرين سيبون، مدير عام قطاع منتجات التجميل الطبية في شركة لوريال مصر، ودلفين كيروب، رئيس قطاع البحث العلمي والتطوير في مجموعه لوريال على مستوى العالم، وديف هيوز، مدير عام شركة لوريال مصر.

أطلق مؤتمر العناية بالبشرة والشعر لأول مره عام 2016 بحضور 250 من خبراء الامراض الجلدية، عام بعد عام استطاع المؤتمر أن يأخذ مكانه متميزة كملتقى لأحدث المستجدات البحثية في المجال، وتبادل الخبرات بين الخبراء العالميين واطباء الجلدية. يأتي المؤتمر بمصر عقب حضور أكثر من 30 دكتور جلدية مصري المؤتمر العالمي، والذى تم عقده في سنغافورة شهر يوليو الماضي حيث شاركت مجموعة لوريال رؤيتها لمستقبل الأمراض الجلدية من خلال الكشف عن أبحاث وابتكارات جديدة لصحة الجلد .وخلال المؤتمر العالمي عرضت العلامات التجارية المتخصصة "لاروش بوزيه" و"فيشي" دراستين عالمتين عن المصابين بتصبغات البشرة، والمشاكل الهرمونية وتأثيرها على البشرة على التوالي.

قالت ساندرين سيبون، مدير عام قطاع المنتجات الطبية التجميلية في شركة لوريال مصر: "ترتكز استراتيجيتنا على أربع قيم أساسية هي؛ البحث العلمي، والابتكار، والشفافية في تبادل الخبرات، والمعرفة المكتسبة مع المؤسسات العلمية. وهو ما يجعلنا نحظى بثقة أعظم أطباء الجلد والصيادلة في العالم للعمل معنا، مما يمكننا من توفير حلول فعالة تسهم في تغير حياة المرضى وتقديم تقنيات أكثر ابتكارًا. وقد نجح القطاع بمصر (LDB) في نقل المعرفة والخبرة بالتبادل مع الأطباء الجلدية، مما يخلق مناخاً مشجعاً على تقديم المزيد من الأبحاث والابتكارات الحديثة."

وأضافت: "هدفنا لا يقتصر فقط على تحسين حياة مستهلكينا، ولكن أيضًا التأثير الإيجابي في حياة الناس من جميع أنحاء العالم، وسنعمل على مواصلة جهودنا في تقديم الحلول التي من شأنها إحداث تأثيراً إيجابياً في حياة الناس مع مراعاة المعايير البيئية. ولذلك، يسعدنا أن نحظى بثقة أطباء الجلد من جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا وحلولنا المتقدمة لمساعدة مستهلكينا على عيش حياة أفضل."

و من جانبها اكدت دلفين كيروب، رئيس القطاع العلمي بلاروش بوزيه علي مستوي العالم، عن التاثير الايجابي على مرضى الجلدية الناتج من استخدام المنتجات الطبيه التجميلية التي توفرها شركة لوريال من خلال قطاع منتجاتها الطبية التجميلية "

و اضافت كيروب:" نحرص في لاورش بوزيه علي استخدام احدث التقنيات المتطورة لمواكبة التغيرات المناخية و المجتمعية و التكنولوجيا السريعة التي تاثر علي المرضي مثل الاشعة الفوق بنفسجية، و من هنا حرصنا علي توفير منتجات للحماية من اضرارها لاول مره في السوق.مؤكده حرص الشركة المستمر علي نقل خبراتها من خلال مشاركه احدث الابحاث و التقنيات لدعم و تمكين هذا القطاع"

قال ديف هيوز، المدير العام لشركة لوريال مصر: "لطالما حرصنا بلوريال على تقديم أحدث الأبحاث وتبادل الخبرات ونؤمن الآن أكثر من أي وقت مضى بقوة العلم المستوحى من الطبيعة والذي يتم تعزيزه من خلال التكنولوجيا وهو ما يأتي تأكيداً على إيماننا الراسخ بأن العلم هو عنصراً رئيسياً في بصمة الشركة الوراثية. ففي العام الماضي، استثمرت مجموعة لوريال 1.1 مليار يورو في البحث والتطوير، ولدينا أكثر من 4000 عالم في جميع أنحاء العالم، وسجلنا 561 براءة اختراع، و61% من المكونات التركيبة تعتمد على أساس حيوي أو مشتقة من معادن وفيرة أو عمليات دائرية".