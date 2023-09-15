انفجار قطار يحمل مواد سامة في ولاية نبراسكا الأمريكية (فيديو)

انفجرت عربة قطار محملة بحمض البيركلوريك في ولاية نبراسكا الواقعة في منطقة السهول العظمى والغرب الأوسط الأمريكي، ما دفع السلطات إلى طلب إخلاء المنطقة التي تبعد حتى 4 أميال (6.4 كلم) من موقع الانفجار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية.

وأظهرت لقطات فيديو تصاعد أعمدة الدخان الأبيض من عربات القطار يتحرك عبر الأراضي الزراعية في منطقة نورث بلات في نبراسكا.

ووقع الحادث على خطوط السكك الحديدية التابعة لشركة «يونيون باسيفيك» في مدينة نورث بلات، وفقا لما ذكرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وقالت تقارير محلية إن القطار كان يحمل مواد كيميائية سامة.

من جانبها، أشارت يونيون باسفيك في بيان، إلى أن الانفجار وقع داخل حاوية مما أدى إلى اشتعال النيران في العديد من عربات السكك الحديدية.

وانتشرت فرق إنقاذ وأخرى متخصصة في معالجة المواد السامة بالمكان، خاصة أن حاوية واحدة انفجرت كانت تحتوي على حمض بيركلوريك، وهو عديم اللون، ويعد مكونا أساسيا في وقود الصواريخ.

وذكرت تقارير محلية أن المسؤولين في المنطقة يرسلون تنبيهات متكررة إلى السكان، بغية إخلائهم من دائرة نصف قطرها 4 أميال.

وقالت الشركة المسؤولة عن السكة الحديدية إنه لم يحدث أي خروج لعربات القطار عن مسارها.

وأضافت أن العربات المتضررة كانت متوقفة قبل بضع ساعات من وقوع الحادثة.

وقال رجال الإطفاء، إن الانفجار تسبب في اندلاع حريق، ومع اشتداد الحريق، بدأ انبعاث دخان سام كثيف، مما تسبب في إغلاق الطرق السريعة القريبة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: