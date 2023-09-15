إنطلاق فعاليات الدوري الرياضي الترفيهي بالشرقية بمشاركة طلاب تحيا مصر

انطلقت فعاليات الدوري الرياضي الترفيهي للبنين بمحافظة الشرقية، والذي يقام على مدار يومين متتاليين؛ حيث تلعب الفرق المشاركة دور المجموعات بتجميع النقاط والصعود وتقام فعاليات الدوري الرياضي الترفيهي من الساعة الثالثة عصرًا حتى الثامنة مساءًا.

وشارك دكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، مصطفي قطامش رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر،ومنسق عام المحافظة محمود جمعة، ومجموعة من شباب الإتحاد الذين حرصوا على دعوة وكيل الوزارة للدعم والتمكين.

وتتضمن الجوائز للمركز الأول ميداليات وتيشرتات، والمركز الثاني ميداليات، وجائزة لأفضل لاعب في الدورة، وآخرى لأفضل حارس في الدورة.

يأتي ذلك في إطار الدعم الموجه للكيانات الشبابية من دمج في أنشطة مديرية الشباب والرياضة وتفعيل المبادرات الشبابية المقدمة من أعضاء الكيانات الشبابية.