مطار مرسي علم يستقبل 27 ألف سائح من 12 دولة على مدار الأسبوع القادم

يستقبل مطار مرسي علم 27 ألف سائح على متن 133 رحلة طيران سياحية من 12 دولة اوروبية من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتفتيشات على أعلى مستوى .

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أنه من جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم تبين وصول 133 رحلة طيران قادمة من مطارات 12 دولة اوروبية تقل حوالي 27 ألف سائح أجنبى وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول.

وكشف عثمان استعدادت فنادق مرسي علم لإستقبال آلاف السياح الأجانب من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا وفرنسا، لافتا إلى أن أكثر السياح َوصولا هم الجنسية الالمانية يليهم البولنديين ثم التشيك.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء البحر الأحمر.

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة

مرسى علم



