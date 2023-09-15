ضبط مرتكبي واقعة سرقة أموال مندوب شحن في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي بالاكراه من مندوب شحن في منطقة عين شمس ، وتم القاء القبض على مرتكبي الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .



تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى من مسئولى أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وقرر بأنه عقب تحصيله مبلغ مالى لتوريده بمقر الشركة المُشار إليها بالمكتب محل البلاغ، فوجئ بقيام " 3 أشخاص" وبحوزتهم "سلاح نارى وسلاح أبيض" بالإستيلاء منه على المبلغ المالى المُشار إليه وهاتفه المحمول.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "أحدهم مندوب بذات الشركة" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - سلاح أبيض "سكين" - هاتفين محمول "خاصين بالمجنى عليه") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بمواعيد توريد المبالغ المالية بشركة التوريد محل البلاغ ، إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة باقى المتهمين ، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.

بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.