مفاجآت جديدة بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل لـ70%.. التفاصيل

أهلًا مدارس، انطلقت اليوم سلسلة المعارض الأكبر على مستوى الجمهورية، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، إذ افتتح أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزراء التموين والتربية والتعليم والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، المعرض الرئيسي لأهلًا مدارس بمدينة نصر.

وتنتشر المعارض والمنافذ الخاصة بـ"أهلًا مدارس"، على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير كافة السلع والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك لرفع العبء عن كاهل البسطاء.

وقال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معرض أهلًا مدارس الرئيسي المقام بصالة الصندوق الاجتماعي في مدينة نصر، يضم 5 قطاعات رئيسية، وهي الأدوات المدرسية، والملابس، والأحذية والشنط المدرسية، والكمبيوتر، والمواد الغذائية لشراء كل أغذية الطلاب الضرورية لـ"اللانش بوكس".

وأضاف حسن في تصريحه لـ"الوفد"، أن نسب الخصم في معارض أهلًا مدارس، تصل لـ 70% في الملابس، و 30% في الأدوات المدرسية، و 15% في الكمبيوتر، و 50% في المواد الغذائية، لافتًا إلى مواعيد العمل التي تبدأ من 11 صباحًا حتى 10 مساءً.

وأوضح وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن عدد العارضين هذا العام يصل لـ 170 عارض في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن المعرض مستمر حتى يوم 29 سبتمبر الجاري.

معرض أهلًا مدارس

أسعار الأدوات المدرسية بمعارض أهلا مدارس

الأقلام الجاف والرصاص:- من 1 جنيه حتى 10 جنيهات.

الكراسة:- جنيه وربع.

دستة الكراسات:- 23 جنيهًا.

الكشكول 45 ورقة:- 4 جنيهات.

الكشكول السلك:- من 10 لـ 20 جنيهًا.

علبة الألوان 6 أقلام:- من 5 لـ 7 جنيهات.

المسطرة:- من 14 جنيه لـ 7.5 جنيه.

الأستيكة:- من 1 جنيه لـ 3 جنيهات.

البراية:- من 1 جنيه لـ 3 جنيهات.

الجلاد:- من 1 جنيه لـ 3 جنيهات.

الدباسة:- من 15 لـ 35 جنيهًا.

الأدوات الهندسة:- من 15 لـ 17 جنيهًا.

الشنط المدرسية:- تبدأ من 60 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

كيلو السكر:- من 20 لـ 22 جنيهًا.

كيلو الأرز:- من 20 لـ 22 جنيهًا.

الزيت 800 مللي:- 40 جنيهًا.

دواجن مجمدة:- 80 جنيهًا.

لحوم برازيلي:- 160 جنيهًا.