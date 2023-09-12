الحياة في مونت كارلو.. المدينة المخصصة لأثرياء الكوكب فقط

مدينة على كوكب الأرض لا يزورها إلا أثرياء العالم، ولا يمكن السفر لها إلا إذا كانت ثروة المسافر إليها تتخطى المليار دولار، وذلك لغلاء الحياة فيها لدرجة لا يستوعبها العقل.

مونت كارلو الفرنسية، مدينة الأحلام التي يتمنى أي إنسان السفر لها والعيش بها، لما فيها من رفاهية وحياة لا يعيشها إلا الملوك، إذ توفر المدينة الفرنسية كل ما تشتهيه الأنفس سواء على مستوى الفسح والحفلات والاستجمام أو على مستوى الأطعمة التي تزين بالذهب.

تعد مونت كارلو واحدة من أكثر الأماكن أمانًا على مستوى العام، إذ يخصص لكل 100 شخص ضابط لحراستهم وحمايتهم من أي ضرر قد يلحق بهم.

مونت كارلو هي جزء من مدينة موناكو الفرنسية الواقعة على ساحل الريفيرا وجبال الألب، إذ تطل المدينة بأكملها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها مقصد سياحي فريد من نوعه، وتعد من أقدم المدن الأوروبية إذ يرجع تاريخها لعصور ما قبل الميلاد، وحكمها الإغريق والرومان، واحتلها العديد من الجيوش الأجنبية، حتى تم استقلالها في القرن التاسع عشر.

وللسفر إلى مدينة مونت كارلو، طريق خاص، إذ يتم الوصول لها عبر مطار نيس الفرنسي من خلال الطائرات الهليكوبتر، أو من الممكن ركوب القطار الذي يربط بين باريس ومونت كارلو، وهناك أيضًا إمكانية للسفر لها من خلال الأتوبيس الذي يخرج من مدينة نيس الفرنسية.

مدينة مونت كارلو

شكل الحياة في مدينة مونت كارلو

أما عن الإقامة في مونت كارلو، يعد السكن بها الأغلى على مستوى العالم، وذلك لأن أسعار الشقق تصل إلى 390 مليون دولار، أما عن الفنادق، فتضم المدينة حوالي 13 فندق على طراز فريد ومميز جدًا، وتتفاوت أسعار الإقامة بهم حتى أن سعر الليلة الواحد قد يصل إلى 40 ألف دولار.

ويعد فندق "دو باريس"، أشهر الفنادق في مدينة مونت كارلو إذ يرجه تاريخ إنشائه لعام 1864، ويصل سعر الليلة الواحدة به لـ 5000 دولار.

ومن أشهر الأماكن في المدينة، نادي مونت كارلو لليخوت، وهو عبارة عن مرسى ضخم يضم الكثير من اليخوت الفخمة من كل الأشكال والأحجام والتي يمتلكها أثرياء العالم ومن أشهرهم الملياردير الباكستاني شهيد خان، وتقام على هذه اليخوت حفلات سواء من خلال أصحابها أو تأجيرها لأشخاص آخرين بأسعار تصل لمليون دولار.

وتضم مونت كارلو الكثير من المحال والمولات التجارية المخصصة لأشهر الماركات العالمية، بالإضافة لمحال التحف والأنتيكات، والمطاعم التي تقدم أجمل الأكلات ذات المذاق الرائع، والتي تشتهر أيضًا باستخدام الذهب في الطهي، لذا فتعد المدينة من أجمل الأماكن على مستوى العالم في التسوق والتنزهه وحياة الرفاهية التي يحلم بها الكثيرون.