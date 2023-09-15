محمد يوسف: النجاح في الدوري العراقي ليس سهلاً

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي أن الدوري العراقي مميز والنجاح فيه ليس سهلاً وهو ما يجب أن يعلمه الجميع.

وقال محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أنا أول مدرب مصري يعمل بالدوري العراقي ثم انتقل عدد كبير من المدربين المصريين للعمل في الدوري العراقي منهم حسام البدري وحمزة الجمل ومؤمن سليمان". وتابع:" تلقيت بعض العروض في الفترة الأخيرة بعد رحيلي عن الدوري العراقي".

وعلق محمد يوسف على صفقة إنضمام أنطوني موديست لصفوف الأهلي قائلاً: " أتوقع نجاح موديست مع النادي الأهلي فهو صفقة مميزة وسينجح مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في الفترة المقبلة".

وأتم:" عامل السن لن يكون مؤثراً في مسيرة موديست مع فريق الأهلي في الفترة المقبلة".