عماد النحاس: كهربا الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام اتحاد العاصمة

أكد عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، أن حديث خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي غير مقبول، وكان يجب على الجهاز الإداري بالنادي التركيز فقط في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن إدارة النادي بالتأكيد ستبحث الأمر عقب ختام السوبر الإفريقي.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي سيخوض مواجهة صعبة في بداية الموسم الجديد، وبالتأكيد ستكون الأجواء مختلفة وهي مباراة ببطولة قارية، تضاف إلى سجلات النادي، والجميع على أهبة الاستعداد لتلك المواجهة من جهاز فني ولاعبين".

وأضاف: "الكاف أخذ وقتا طويلا لتحديد موعد اللقاء وقام بوضعها في توقيت غير جيد بعد الأجندة الدولية، والأهلي متضرر من هذه الجزئية خصوصا في ظل امتلاكه لاعبين دوليين كثيرين سواء مصريين أو أجانب".

وأكمل: "الأهلي بدأ فترة الاعداد بشكل جيد، وخاض معسكر خارجي، وبالتأكيد المباراة صعبة، ولا أحد يعرف مدى جاهزية اللاعبين خصوصا أنها تأتي في مطلع الموسم، عكس لو أقيمت بعد بداية الموسم بفترة، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، ولم يدخل لاعبين كثيرين على الفريق".

وزاد: "كولر لن يجري تغييرات سوى في أضيق الحدود على تشكيلة الموسم الماضي، وبيرسي تاو وعلي معلول لعبوا مع منتخباتهم، وهناك بالتأكيد عملية استشفاء لكل اللاعبين الدوليين من أجل تجهيزهم لتلك المباراة، ومحمود كهربا الأفضل لبداية المباراة".

وتابع: "تشكيل الأهلي الأقرب من وجهة نظري (الشناوي، ربيعة، معلول، عبدالمنعم، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، أفشة، تاو، حسين الشحات، كهربا) والفريق الأحمر دائمًا يلعب من أجل الهجوم، وإمام عاشور كان غائب عن الملاعب منذ 4 أشهر وبالتأكيد لديه حماس للمشاركة مع الفريق، وكل اللاعبين زملائه في المنتخب وبالتأكيد اندماجه سيكون سريع لكن افشة قريب من اللعب أساسيا".

وختم: "عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة كان يحاول رفع الضغوط عن لاعبيه، وما قاله بشأن انها مباراة استعراضية هدفه ابعاد الضغط عن اللاعبين، والفريق الجزائري يضم لاعبين جيدين وشاهدته في الكونفدرالية، ولكن أتمنى فوز الأهلي باللقب واسعاد جماهير النادي الأهلي".