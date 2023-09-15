إمام عاشور يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام إتحاد العاصمة

إستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيلته الأساسية التي تخوض مباراة السوبر الإفريقي مساء اليوم أمام إتحاد العاصمة الجزائري.

وتشهد مباراة الأهلي حاملب لقب دوري أبطال إفريقيا أمام إتحاد العاصمة حامل لقب الكونفدرالية الظهور الأول في لقاء رسمي لصفقتي الأهلي الجديدتين رضا سليم وإمام عاشور، بينما تأكد غياب الفرنسي أنطوني موديست لعدم قيده إفريقياً.

ومن المنتظر أن يدفع مارسيل كولر بتشكيل يضم كلا من:

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اتحاد العاصمة

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

تنطلق مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقية مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة

تنقل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.