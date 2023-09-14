رسمياً.. موديست خارج الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

تأكد غياب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد عن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقررة غداً الجمعة في كأس السوبر الأفريقي على ملعب (الملك فهد) بمدينة الطائف بالسعودية.

وتعثر قيد موديست في القائمة التي تخوض المباراة بسبب لوائح الاتحاد الأفريقي (كاف) التي تلزم الفريق بمشاركة اللاعب الذي يتم قيده حتى يوم 31 أغسطس الماضي بينما يشارك اللاعب الذي يتم قيده بعد هذا الموعد بداية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ينهي مرانه الأول بالسعودية

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات خططية متنوعة في ضوء الاستعداد للمباراة.

وكان الجهاز الفني قد عقد محاضرة بفندق الإقامة لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها العديد من مشجعي النادي بالسعودية.

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