ضمك السعودي يسقط في ظهور طارق حامد الأول

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي ضمك من نظيره الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على ملعب ستاد الملك عبدالعزيز، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 - -2024.

ضمك يخسر من الوحدة بمشاركة طارق حامد

تلقى نادي ضمك الخسارة الثالثة في النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما تعادل في 3 مباريات، وفي الظهور الاول للدولي المصري طارق حامد مع الفريق استقر رصيد النادي عند 3 نقاط في المركز السادس عشر من الترتيب، ضمن مراكز المهددين بالهبوط.

وشارك طارق حامد في 72 دقيقة من اللقاء قبل أن يخرج ويشارك بدلًا منه اللاعب بدر منشي لتكثيف الضغط الهجومي وتقليل الفارق، وبالفعل نجح الفريق في تسجيل هدف وحيد لكنه خسر اللقاء بنتيجة 4-2، ليسقط الفريق في الظهور الاول لطارق حامد بالدوري السعودي هذا الموسم.

شهدت مباراة الوحدة وضمك بطاقة صفراء على اللاعب نور الرشيدي، ورفع نادي الوحدة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع من جدول الترتيب بعدما سجل 11 هدف واستقبلت شباكه مثلهم.

مباراة ضمك المقبلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين ستكون أمام فريق الهلال المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.