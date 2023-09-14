ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسيوط

نجحت وحدة مباحث قسم ثان بمديرية امن اسيوط فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 اشخاص مقيمين بدائرة قسم اول ومركز الفتح تخصص فى سرقة الشقق السكنية وبحوزتهما بعض المسروقات وعدد 2 سلاح محلى الصنع



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار يفيد بضبط تشكيل عصابى سرقوا شقتين مكون من 5 أشخاص تخصص فى سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم ثان أسيوط

بعد إن وردت معلومات للجهات الامنية بمديرية امن اسيوط بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى والامن العام والتأكد من صحتها تم رصد المتهمين والتعرف عليهم وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما بعض المسروقات حصيلة عملهم الاجرامى وعدد 2 سلاح محلى الصنع 3 متهمين مقيمين دائرة اول و2 آخرين مقيمين بدائرة مركز الفتح

وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المسروقات والمتهمين للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.