كشف ملابسات واقعة تحرك "سيارة بدون لوحات "



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمن رصد تحرك سيارة بدون لوحات معدنية في شوارع مصر الجديدة ،وألقي القبض على السائق مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسابه.

رصد الأجهزة الأمنية منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً صورة لسيارة نقل جماعى حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها (سائق بإحدى شركات النقل الجماعى- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول) لقيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.