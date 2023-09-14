مصرع شخص وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

شهد طريق بلبيس- السلام بمحافظة الشرقية، وانقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس والمصابين لتلقي الإسعافات الأولية.

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، طريق بلبيس - السلام، مما أسفر عن مصرع شخص و إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة.



جرى نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.