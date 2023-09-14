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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

شهد طريق بلبيس- السلام بمحافظة الشرقية، وانقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصا، وتم نقل الجثة  إلى مستشفى بلبيس والمصابين لتلقي الإسعافات الأولية.

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إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

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إصابة 17 شخصا بينهم 6 أطفال في انقلاب ميكروباص بالفيوم

 

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، طريق بلبيس - السلام، مما أسفر عن مصرع شخص و إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

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