إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم- القاهرة أمام عربة الغريب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم- القاهرة أمام عزبة الغريب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفي حادث آخر تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق هائل شب ببرج سكني مكون من 12 طابق بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني بمنطقة المسلة خلف مسجد ولي الصالحين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين انه في برج سكني مكون من 12 طابق ونشب الحريق بالطابق الأخير، وتم إخماد النيران، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.