إصابة 17 شخصا بينهم 6 أطفال في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أُصيب 17 شخصً بينهم 6 أطفال بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.تم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة،اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة- أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بعد إسعاف طهما إتجاه أسيوط، انتقلت على الفور الشرطة والاسعاف وتبين اصابة 17 شخص وهم سعيد عاشور أحمد حسن - عمرو وائل نور الدين - محمد عبد المعز أحمد عبد المطلب - جودي محمد عبد المعز عبد المطلب - أنس محمد عبد المعز عبد المطلب - أشرقت محمد عبد المعز عبد المطلب - تسنيم محمد عبد المعز - هلال عبد الحكم عبد الغفار - فاطمة عزيز عبد اللطيف محمد - نور ربيع موسى - محمود إسماعيل محمد عابد - هالة أحمد حسن - حميدة كامل إبراهيم - آية خالد نجيب عبد الحليم - نجلاء عبد الفتاح رجب - أميرة رمضان جبر- محمد صديق محمد.

تم نقل المصابين ب بـ 7 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام،، و تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه اخرى أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها فى طريق القاهرة- أسيوط الغربي فى نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.تم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم اخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- أسيوط الغربي قرب مدخل قصر الباسل بدائرة المركز ووجود مصابين. وعلى الفور انتقلت اجهزة الشرطة وسيارا الاسعاف وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة محمد سمير عبد الله 68 سنة -فاطمة علي عبد العزيز 57 سنة - إلهام محمد سمير 32 سنة - مصطفى محمد سمير 23 . تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





