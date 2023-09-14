أزمة الرواتب تحرم برشلونة من قيد فيتور روكي وحل يحسم الأمر

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة أزمة في التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، والذي سيحل بديلًا للاعب روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

أزمة الرواتب تحرم برشلونة من قيد روكي

تعقدت صفقة انتقال فيتور روكي لنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المنتهي بسبب أزمة في الرواتب نتيجة لأزمة مالية كبيرة يعاني منها الكتالوني مؤخرًا، وبالرغم من إعلان برسلونة التعاقد مع اللاعب في الأيام الماضية ليكون ضمن صفوف الفريق في يناير المقبل لكنها مهددة بالفشل.

كان العملاق الكتالوني قد رغب في تقديم مبلغ 30 مليون يورو لحسم صفقة فيتور روكي والذي سيكون بديل ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وطلب النادي البرازيلي الحصول على مبلغ 45 مليون يورو للموافقة على رحيله.

حل أزمة برشلونة لـ قيد فيتور روكي

وبحسب التقارير الإسبانية فإن تسجيل فيتور روكي في برشلونة خلال الشتاء المقبل يبدو أمر مستحيلًا بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وهناك حالتين فقط حال حسمهم سيكون توقيعه صحيحًا، الحالة الأولى هي ببيع برشلونة لاعبً من صفوف الفريق والذي يبدو صعب للغاية على الفريق كونه من الصعب التفريط في أحد العناصر الموجوده حاليًا، والحالة الثانية هي إبرام صفقات اقتصادية جديدة مثل الشركة التي استحوذت على نسبة 29% من أستوديوهات نادي برشلونة.