وكيل صحة القليوبية يقوم بجولة مرورية للمعمل المشترك

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، وبرفقته الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتورة فاطمة عبدالمنعم مدير عام الطب الوقائي بالمرور علي المعمل المشترك اليوم.

في بداية جولته تأكد وكيل الوزارة من تواجد الطاقم الطبي علي رأس العمل ورافقه في المرور د. نرمين حامد مدير المعمل المشترك بالقليوبية، والدكتور نبيل الطحان مدير معمل ال PCR بمستشفي حميات بنها.

وقام بالمرور على معمل الكلينيكال بكتريولوجي ، وأثني علي حصوله علي المركز الأول بالمحافظة في عينات ضبط الجودة ، وحث العاملين علي بذل المزيد من الجهد والحفاظ على هذا المستوي ثم تابع سيادته المرور علي قسم العاملين بالأغذية، واقسام الفيروسات والPCRوالكلينيكال باثولوجي

وتفقد وكيل الوزارة سير العمل بأقسام المياه، والأغذية وأشاد بانضباط سير العمل، واستقبال عينات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة علي مدار اليوم، كما تأكد من سرعة إصدار النتائج بمواعيدها

وأكد أنه لن يتنازل عن هدفه بأن يكون المعمل المشترك هو المعمل المرجعي بالمحافظة في جميع التحاليل وأكد بتعليمات واضحة ضرورة تطبيق برنامج ضبط الجودة في باقي أقسام المعمل وان هذا الأمر تحت المتابعه الشخصية لسيادته لحين الوصول للتسجيل بهيئة الاعتماد.

وأشاد الدكتور وليد عبد المقصود، بالجهد المبذول بشأن رفع كفاءة العمل وتشغيل الأجهزة الجديدة ضمن توجهات الوزارة بدعم محافظة القليوبية في الخطة الاستثمارية، وأشار أن ادارة المعامل بالقليوبية هي خط الدفاع الأول في حالة الطوارئ .

وأكد الدكتور حمودة الجزار أنه سيقوم بتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين إيمانا من سيادته بدور المعامل الرائد والمتميز بالمحافظة كما أشاد بالجهد المبذول من ادارة المعامل بالقليوبية بقيادة د. سامح رفعت في رفع كفاءة المكان، والارتقاء علي التسجيل بهيئة الاعتماد.