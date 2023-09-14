أهلي 2007 يحقق فوزًا عريضًا على الداخلية بدوري الجمهورية

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد عام 2007 من الفوز خارج ملعبه على الداخلية، بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



سجل خماسية الأهلي كل من طريق ياسين عاطف (هدفان)، ومحمد عبد الفتاح تاحا (هدفان)، وهدف واحد سجله زيدان ناجح، وذلك بواقع هدفين في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وبدأ الأحمر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو – محمد السيد - إياد مدحت – كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - حازم عاشور - ياسين عاطف - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

ارتفاع رصيد الأهلي ..

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 6 ، عقب الفوز في مباراتين على التوالي، بعد أن انتصر في الجولة الأولى على فاركو 2 – 1، واليوم على الداخلية 5 – صفر، مسجلًا 7 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.