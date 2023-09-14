طاقم تحكيم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غدا، الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين للفوز بلقب السوبر الأفريقي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ويدير مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي طاقم تحكيم مكون من:

ـ بيار آتشو (الجابون).

ـ بوريس ديتسوجا (الجابون).

ـ كارين فومو (الكاميرون).

ـ عيسى سي حكم رابع (السنغال).

ومن المقرر إذاعة اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

رسمياً.. موديست خارج مواجهة السوبر الأفريقي

تأكد غياب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد عن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقررة غداً الجمعة في كأس السوبر الأفريقي على ملعب (الملك فهد) بمدينة الطائف بالسعودية.

وتعثر قيد موديست في القائمة التي تخوض المباراة بسبب لوائح الاتحاد الأفريقي (كاف) التي تلزم الفريق بمشاركة اللاعب الذي يتم قيده حتى يوم 31 أغسطس الماضي بينما يشارك اللاعب الذي يتم قيده بعد هذا الموعد بداية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.