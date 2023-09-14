الخميس 14 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير: سد النهضة معرض للانهيار في حالة حدوث زلزاىىىى

الدكتور عباس شراقي
الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا

قال المركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزال بقوة 5 ريختر وقع في إريتريا في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على عمق 12 كم، بالقرب من أثيوبيا.

 

وأشار المركز، إلى أن الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الأريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.

 انهيار سد النهضة خطر قائم في حالة حدوث زلزال

في هذا الصدد أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والري بجامعة القاهرة، في تصريح لـ"بوابة الوفد" أن انهيار سد النهضة خطر قائم، في حالة حدوث زلزال أو تخزين المياه بكميات كبيرة فوق قدرته الاستيعابية، والسودان أكثر الدول تضررا من هذا الخطر.

 

وأضاف أن السودان عانى كثيرًا الشهور الماضية، بسبب أن المزارعين يعيشون على الفيضان، وهو لم يحدث هذا العام وانتهى الموسم بسبب الملء الرابع لسد النهضة.

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