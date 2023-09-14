رانيا يوسف تساند المرأة: "الرجالة خابوا ولازم يعملوا آبديت"

ساندت الفنانة رانيا يوسف المرأة ودورها بالمجتمع، كما هاجمت الجنس الآخر، مطالبة الرجال القيام بـ "آبديت"، على حد وصفها، مشيرة إلى القوانين الخاصة بالمرأة لازم يتعملها تحديث.

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لازم مناقشة لقوانين الأحوال الشخصية

أوضحت رانيا يوسف خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، قائلة: "لازم مناقشة لقوانين الأحوال الشخصية مثل مسلسل تحت الوصاية، عمل خطوة مهمة جدا بخصوص قانون الوصاية".

رانيا يوسف

رانيا يوسف: الرجالة بتعمل تحديث بعد الافتراء على النساء

أضافت رانيا يوسف: "القوانين الخاصة بالمرأة لازم يتعملها تحديث يعني البشر بتعمل تحديث خصوصًا الرجالة بتعمل تحديث بعد الافتراء على النساء، والنساء بردو لازم تعمل التحديث ده".

رانيا يوسف

تابعت رانيا يوسف: "صحيح بحب أعمل جلسات التصوير وبالأخص في لبنان بحب أعمل جلسات تصوير في لبنان بسبب الجبال والمناظر الجميلة".

أشارت رانيا يوسف عن خلافاتها مع طليقها محمد مختار، معلقه: "أبو بناتي متحسنش، ولسه زي ما هي وفيه تقصير منه في الوقت والفلوس، لما بيشوفوني اني امرأة قوية ومستقلة وجامدة وأقدر اتحمل بيرموا الحمل عليه، واحنا كستات لما بنلاقي الطرف الاَخر بيقصر ناحية واجباته احنا بنبقى الستات والرجالة في نفس الوقت، وهي دي المشكلة وبعدين يقولوا الستات استرجلت ليه لإنه للأسف الرجالة خابت وهي دي المشكلة".

من ناحية اخري، مؤخرا، تم تكريم الفنانة رانيا يوسف من مهرجان جولدن أورد في لبنان.

وظهرت رانيا يوسف خلال التكريم بإطلالة جذابة مرتدية فستان "بيج" اللون وبدون أكمام أبرز جمالها وأنوثتها.

رانيا يوسف

أبطال مسلسل "عالم تاني"

يذكر أن رانيا يوسف رانيا يوسف شاركت في مسلسل "عالم تاني"، بطولة نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش، وغيرهم من النجوم، تأليف اسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.