تامر حسني يطلق حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي

كشف الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن النجم تامر حسني قام بحملة تبرع لدعم الشعب المغربي والليبي اليوم، ودعا الآلاف من جمهوره ومتابعيه للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الأحمر المغربي والليبي باسم الشعب المصري والهلال الأحمر المصري.

تامر حسني يدعم الشعبين الليبي والمغربي

تامر حسني يدعم الشعبين الليبي والمغربي

تامر حسني يساند الشعبين الليبي والمغربي

أكد الدكتور رامي الناظر أن تامر حسني قدم كل سبل التعاون في الأزمة ويقدم كل ما في وسعه من تبرعات بالتعاون مع جمهوره، ويشارك في تعبئة الشحنات ويعمل على تحضيرها وتغليفها، وأيضاً يقدم كل الدعم المعنوي لجميع الشباب المصري المتطوع ويلقي كلمة تحفيزيه لجميع المتطوعين و الان يستعدون الآن لإطلاق شاحنات الهلال الاحمر للشعب المغربي و الشعب الليبي من الاراضي المصرية.

تامر حسني يدعم الشعبين الليبي والمغربي

تامر حسني يدعم الشعبين الليبي والمغربي