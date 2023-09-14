داليا شوقي تهاجم منتقديها في "سفاح الجيزة": أنا لحم ودم مش مكنة

عبرت الفنانة داليا شوقي خلال تصريحاتها، عن استيائها ردا على الانتقادات التي تعرضت لها من بعض متابعي مسلسلها الأخير "سفاح الجيزة"، مشيرة: "يا ريت الناس تعرف إنى لحم ودم مش مكنة".

داليا شوقي

أعربت داليا شوقي عن حزنها من تلك الانتقادات خلال لقائها مع برنامج "arab wood" قائلة: "لا يوجد شخص اجتمع عليه الناس.. لكن الانتقادات السلبية غير البناءة مش بتفيد حد في حاجة وبتجرح بس مش أكتر.. ياريت الناس تعرف إنى لحم ودم مش مكنة".

داليا شوقي

وجسدت داليا شوقي خلال مسلسل "سفاح الجيزة" شخصية "سلمى"، وتعرضت لانتقادات عقب عرض الحلقة السادسة من المسلسل بسبب مشهد قامت به بأداء اعتبره البعض أداء باهتا وهو ما ردت عليه داليا خلال هذا اللقاء.

داليا شوقي

وتقدم داليا شوقي دور "سلمى" زوجة "محي" وهي الشخصية التي عرفت "جابر" أو "السفاح" نفسه بها لأسرتها، وهي شقيقة "زينة" وتجسد دورها ركين سعد، وتظهر في الأحداث يقوم السفاح بحبسها في مكان ما، بعدما ساعدها في التخلص من جثة صديقتها التي توفيت.

أبطال مسلسل "سفاح الجيزة"

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.

أحداث مسلسل "سفاح الجيزة"

ويتكون المسلسل من 8 حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي نوعية المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والمستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.